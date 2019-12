Las velas por un deseo

Detalles 18 Diciembre 2019 Por: Radio Baraguá web@rbaragua.icrt.cu En Actualidad Palmera

Palma Soriano.- Cuanta alegría trae un nuevo miembro a la familia, esos pequeños latidos, el típico aroma cuando están en brazos, el reto de hacer la vida más agradable, la ilusión de verlos dar sus primeros pasos y la fiesta de cumpleaños en su primer anuario; son momentos emocionantes que se viven una vez y de los cuales, a veces, no conservamos recuerdos.

No les importa si están peinados o si la moda indica quedaron atrás, solo creen lo que mamá o papá les dice: "mi princesa hermosa, mi rey" y sonríe la inocencia que llevan dentro, esa que no les permite ver aun la realidad que viven. Para ellos no hay mejor ambiente que su hogar, ni mejores padres, abuelos, amigos de infancia.

La emoción del primer añito de vida superan expectativas, las fotografías, el cambio de vestuario, los dulces, regalos, rifas y la muy divertida piñata de cumpleaños; todo un evento para un diminuto anfitrión.

Ese día se reúne la familia, algunos que no vemos hace tiempo y los que forman parte del diario. Todos quieren cargar al cumpleañero, salir en primer plano fotográfico, cortar el primer trozo de pastel y embarrarse unos a otros el rostro de merengue.

La verdadera fiesta es de los padres, la alegría de ver crecer a sus niños y el alivio de que “pasó la etapa más delicada”, dicen muchos, para los bebés solo es un día más de los que vienen.

Su sonrisa, perspicacia, autenticidad, niñerías, otorgan todo el sentido a lo que realmente vale… ¡1, 2, 3!… y cuando se soplan las velas es porque se ha pedido un deseo…

Por: Yosnaida Ramírez Ramos, Estudiante de Tercer año de Periodismo.