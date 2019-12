La abuela maestra (+ Fotos)

Detalles 26 Diciembre 2019 Por: Radio Baraguá web@rbaragua.icrt.cu En Actualidad Palmera

Palma Soriano.- Tener un abuelo en casa es un gusto inmenso que pocos saben disfrutar y si a eso se le suma que en sus años de juventud haya llevado desde lo vocacional la tarea de ser maestro se completa la dicha, así les sucede a una familia de este palmero municipio.

Victoria Helena Pujadas Grau es una adulto mayor de 76 años, aún fuerte y jubilosa como en tiempos atrás, cuenta de su labor como maestra interventora en septiembre de 1959.

"La situación no era la más favorable, éramos 7 hermanos y había que comer, y como a mí me gustaba mucho que otros aprendieran lo que yo aprendía, cuando salía de las clases repasaba por 25 centavos a muchos niños para así poder contribuir y descubrí que me gustaba el magisterio, disfrutaba con eso", comenta Victoria.

A los 17 años, mientras hacia su bachiller en el Instituto Sanderson, llegó a su vida la Revolución Cubana y con la inhabilitación de las escuelas privadas se vinculó dentro de los maestros interventores, antes de la campaña de alfabetización, para enseñar a aquellos niños, jóvenes o adultos que no sabían leer ni escribir.

Su labor al igual que la del resto de los jóvenes estudiantes que aceptaron era más humana que interesada. ¿El pago? 50 pesos mensuales, pero la satisfacción de esos muchachos al ver a quienes sin querer se habían convertido en sus alumnos, escribiendo y contando, valía más que un salario.

Comenzó formando niños desde el primer grado, y así continuó hasta 1962, llegando a donde le ordenaran. Recuerda que en septiembre de ese año, llegó hasta Tilita de Naranjo, unos kilómetros más atrás de Cruce de Lajas, a impartir los seis grados a campesinos analfabetos, contando con el solo recurso de unos pocos taburetes; pero aun así, se dispuso a cumplir su tarea.

Continúa, "largos caminos teníamos que recorrer, durante dos años o poco más, luego llegaron los maestros graduados por la Revolución y nosotros, maestros empíricos continuamos nuestras vidas, yo por ejemplo pasé un curso y comencé a trabajar en CubaCafé."

Pero aun así no perdió su vocación del magisterio, ni sus deseos de estudiar y prepararse en otras carreras, aun trabajando, estudió inglés y contabilidad y se sumó a la campaña por el sexto grado aportando su granito de arena al enseñar a obreros del café para que obtuvieran ese nivel de enseñanza.

Luego la vida se complicó, se comienza a dividir la labor en esposa, madre y abuela. La sala, la cocina incluso el corredor eran espacios dedicados al estudio, cualquier horario era el indicado para aclarar una duda, y los libros estaban a la disposición de ser referenciados.

Hoy, aunque ella no le haga mucho caso a sus años, estos le impiden las largas horas dedicadas a la lectura y a cultivar y repartir conocimiento a lo más jóvenes. Su familia dice que la casa es la biblioteca del barrio, y ella la enciclopedia de la familia. Y no es necesario ser un maestro con título, para serlo de corazón.

Por: Helena de las Mercedes Ruano Ivonnet (Estudiante de Tercer Año de Periodismo).