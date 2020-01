¿Quién dice que todo se ha perdido?

Detalles 30 Enero 2020 Por: Nereyda Barceló Fundora nerybarcelo954@gmail.com En Actualidad Palmera

Palma Soriano.- Con frecuencia escuchamos los comentarios de algunas personas de que la mayoría de los jóvenes han perdido la caballerosidad y no tienen la más leve consideración de las personas mayores. En fin, dicen que casi todos los jóvenes de hoy han perdido valores morales.

Pero les cuento que, en los últimos años, cuando he llegado a la vejez y con ello algunos problemas de salud que me obligan al uso de bastón, he podido comprobar que no se puede generalizar, porque no todo se ha perdido.

Cuando salgo a cualquier gestión a la calle, con mi bastón y tengo que cruzar alguna calle, nunca me ha faltado la ayuda de algún joven amable y no solo me ayudan a cruzar la calle, sino a subir o bajar la acera o también me ayudan a subir o bajar las escaleras que no tienen pasamano, y me tratan con afecto y bondad.

Eso no es suerte, es sencillamente que quizás algunos jóvenes adolezcan de valores morales, pero hay otros y no son pocos, que demuestran constantemente que, sí poseen educación y valores morales, y hay que ver cómo ayudan a las personas mayores a llevar cargas pesadas, los acompañan al médico y les dan muestras de consideración constantemente. También he comprobado que muchos jóvenes tienen actitudes meritorias hacia mujeres embarazadas y con personas minusválidas.

No obstante, creo que debemos insistir por todas las vías, en el hogar, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los medios de difusión, en que hay que mantener a toda costa los valores morales que no se han perdido y que han caracterizado a nuestros padres y abuelos.

Porque, aunque siempre en el hogar es donde primero se aprenden todas las buenas conductas que un ciudadano debe tener en su vida, hay que buscar todas las vías para que no se olviden y se rescaten las más mínimas reglas de cortesía, las buenas maneras y el buen trato de todos para todos, porque ello contribuye a engrandecer aún más a nuestra sociedad.

Por todo ello insisto en recordar que ¿QUIÉN DICE QUE TODO SE HA PERDIDO?

Para meditar:

Un médico de familia inglés, Ronald Gibson, comenzó una conferencia sobre conflictos generacionales, recitando cuatro citas:

1) “Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. No se ponen en pie cuando entra una persona anciana. Responden a sus padres y son simplemente malos”.

2) “Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país, si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, a veces desenfrenada, simplemente horrible”.

3) “Nuestro mundo ha llegado a un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos”.

4) “Esta juventud está malograda hasta el fondo de su corazón. Muchos jóvenes son malhechores y ociosos. Jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura”.

Después de enunciar estas cuatro opiniones, el Doctor Gibson observaba como gran parte de la concurrencia aprobaba cada una de las frases dichas. Aguardó unos instantes a que se acallasen los murmullos de la gente, comentando lo expresado y entonces reveló el origen de las frases mencionadas:

La primera frase es de Sócrates (470 - 399 A .C.)

La segunda es aún más antigua, de Hesíodo ( 720 A .C.)

La tercera se remonta a un sacerdote anónimo del 2.000 A .C.

La cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia (actual Bagdad), con más de 4.000 años de existencia.

Siempre han existido conflictos generacionales….