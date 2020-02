Retomar los hábitos de cortesía y urbanidad: ¿una asignatura aun pendiente?

Detalles 13 Febrero 2020 Por: Nereyda Barceló Fundora nerybarcelo954@gmail.com En Actualidad Palmera

Palma Soriano.- El uso correcto de las normas de saludo y conversación, contribuyen a fortalecer las relaciones humanas y a estrechar los vínculos entre las personas que realizan la misma actividad social. A través del saludo y la conversación, expresamos el respeto y la consideración que sentimos por quienes nos rodean.

Es bueno tener en cuenta que la conversación incluye el vocabulario, la entonación, los ademanes y gestos. Cada uno de los elementos de la comunicación deberá ajustarse a las normas sociales capaces de garantizar la expresión del sentimiento de consideración, afecto y respeto que debemos a los demás.

En los lugares públicos, los espectáculos, la calle, los medios de transporte, etc., es necesario observar las normas de convivencia que facilitan y hacen más agradable el trato humano con el resto de las personas.

Uno de los más caros objetivos de nuestra educación es lograr que se lleven a cabo estas hermosas formas de conducta.

Dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches y cuidar el porte y el aspecto es un requisito indispensable para una buena educación formal, así como expresar respeto y consideración por las personas mayores, las limitadas, mujeres embarazadas y los niños pequeños, son algunos de los compromisos que debemos tener con nuestros semejantes, para demostrar que somos un pueblo educado y solidario.

En las conversaciones el tono de voz debe ser moderado. Es de mal gusto hablar a gritos. En algunos lugares como hospitales, bibliotecas, cines, museos, el hablar bajo es de estricto cumplimiento.

Al conversar no es correcto acercarse demasiado al interlocutor. Los que lo hacen no tienen en cuenta las reglas higiénicas. Tampoco está bien gesticular inmoderadamente o hacer movimientos exagerados y menos hacer burlas de nadie. No es de buen gusto dar puñetazos en la mesa, palmotear en el rostro del interlocutor o apuntar con el dedo a la persona de quien se habla.

Recuerdo que al celebrarse el XV aniversario de la Unión de Pioneros de Cuba (UPC) -que luego pasó a llamarse Organización de Pioneros José Martí (OPJM)- y del XIV de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro expresó: “Y son realmente tan hermosos los hábitos de solidaridad y de respeto, que nuestra sociedad revolucionaria no debe jamás renunciar a ellos”.

Los padres, los maestros y toda la sociedad debe tener presente que es necesario insistir en rescatar los hábitos de cortesía y urbanidad que se hayan perdido, de manera que en el hogar, la escuela y en los lugares públicos se logre motivar a todos los niños y adultos a ser cada día más educados y más solidarios que nunca.