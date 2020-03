En manos de mujer: se multiplican una rosa y el beso cálido del respeto masculino

Detalles 13 Marzo 2020 Por: Marcia Jerez Valón lirio@rbaragua.icrt.cu En Actualidad Palmera

Palma Soriano.- Han transcurrido 60 años de la Revolución cubana y para nadie es un secreto que a este singular proyecto social fundado y guiado por Fidel, la mujer aquí le acompañó y acompaña. Dignificada y reconocida también por la eterna Vilma, méritos históricos de ambos y, por demás, supremos.

Antes del triunfo revolucionario el rol de nuestras mujeres solo estaba limitado al hogar, la crianza de sus hijos, el cuidado de sus padres y abuelos e imposible de llegar la mayoría a otros roles sociales. Entonces, unas pocas lo lograron apelando a ardides secretos para materializar sus sueños.

Pero la historia de esta ciudad no podrá ser contada sin la presencia de la mujer. Ella que con libertad de decidir ha logrado realización personal a pesar del machismo, y ha sido capaz de alcanzar grandes resultados en sectores como: la educación, la salud, la agricultura, la ciencia, la tecnología, el deporte, la cultura y otros decisivos.

Asumiendo y enfrentando con valor, dinamismo, inteligencia, sacrificios, ética y elegancia en puestos complejos para llevar adelante el desarrollo económico de este territorio del oriente cubano y, claro está, buscando el tiempo que, en ocasiones, no alcanza para estudiar y apropiarse de herramientas técnicas en aras de elevar su instrucción y calificación profesional. Y créame, no es fácil pero tampoco imposible. Y si no, observe usted cómo han ido ganando nuestras mujeres merecido lugar en la política, esfera que entraña grandes esfuerzos, responsabilidades, sacrificios, muchas veces incomprendidas, pero de un probado reconocimiento social.

Cuba tiene diseñada no pocas líneas políticas en aras de que ellas alcancen mayor autonomía y el llamado empoderamiento que abarca diferentes dimensiones sociales, por ejemplo el empoderamiento contra la violencia de género y la homofobia. Sin embargo, en está área falta mucho por lograr.

Dolorosamente en materia de igualdad de género perduran aún estigmas y estereotipos tradicionales heredados de una cultura patriarcal y que laceran la mayor visibilización de nuestras féminas.

Si a marzo le está reservado en el calendario una fecha para celebrar el Día Mundial de la Poesía, el venidero 21, tomando como referencia el inicio de la primavera y todo lo bueno y bello que ella trae consigo; en manos de mujer, se multiplicarán la fragancia de una rosa o el beso cálido que habita en el respeto masculino, ese que sabe reconocer que la historia de esta ciudad no podrá ser contada sin la presencia de la mujer.