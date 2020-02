Una joven promesa del teatro palmero: Lisandra Saburén Ojeda (+ Fotos)

Detalles 27 Febrero 2020 Por: Marcia Jerez Valón lirio@rbaragua.icrt.cu En Cultura

Palma Soriano.- Desde pequeña la joven instructora de arte, Lisandra Saburén Ojeda sintió inclinación por las manifestaciones artísticas. Es muy receptiva, escucha a maestros del teatro con vasta experiencia.

“Comencé participando en los festivales como declamadora, titiritera. En noveno grado hice las pruebas para la Academia pero no fui seleccionada, me desanimé un poquito pero en mi familia me animaron, al igual que la profe de teatro, Mayda Hernández que me dijo: “no te desanimes porque tu puedes ser instructora de arte al igual que yo”. Entonces hice examen en la Escuela de Instructores de Arte en Santiago de Cuba. Ahí estudié cuatro años y me preparé sobre la base de una formación general integral”, narra la joven Lisandra.

“Trabajé en una escuela primaria palmera, la labor ahí también es bella pero aspiro a ser una gran actriz, ese sueño que deseo materializar”, expresa Lisandra.

En actos públicos de esta localidad, con frecuencia, se le ve actuar y convence por la interpretación, declamación de obras que asume. A un elocuente texto del poeta santiaguero Coss Causse, Lisandra le pone mucho de sí, desde la actuación. La obra del creador se resume a través de aquello que se define de dónde somos y hacia dónde vamos. Ya lo ha experimentado con el grupo folclórico Mecongó de Palma Soriano y recientemente en unipersonal. Reconoce ella que para interpretar la pieza poética de Coss Causse hay que concentrarse de verdad.

“He asumido ese trabajo sin micrófono, en espacio abierto, me concentro de verdad en el personaje principal de la obra de Coss Causse. Me sale del corazón y el alma cuando lo interpreto y espero que a las personas les guste. En las manos del público están las valoraciones”, comenta Lisandra Saburén.

Lisandra Saburén Ojeda es vicepresidenta de la sección municipal de la Brigada de instructores de arte José Martí en esta parte del oriente cubano. Es una promesa del teatro palmero y está contenta con los resultados alcanzados en el 2019. Ella tiene la certeza que en este 2020 va por más.

Lisandra con el grupo folclórico "Mocongó"