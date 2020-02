“Me hacen muy feliz los libros, el trabajar en la Biblioteca”, María Emilia Gé Licea (+ Fotos)

Detalles 29 Febrero 2020 Por: Marcia Jerez Valón lirio@rbaragua.icrt.cu En Cultura

Palma Soriano.- Luego de algunos meses de receso, el espacio literario La Peña de la Ciudad aquí, retomó su habitual desarrollo para reconocer a la licenciada y directora de la Biblioteca Municipal “Paquito Borrero”, María Emilia Gé Licea, esta con un destacado desempeño profesional en el Sistema provincial de bibliotecas públicas de Santiago de Cuba.

El espacio que lidera la escritora palmera, Carmen Rosa Candiot Alayo y conduce la licenciada en Filología, Yurina Parada Carrión, tuvo lugar en el edificio Álbum Kafé Tiendas EGREM de esta localidad, sito en calle José Antonio Saco esquina Martí y sirvió para que el público habitual, trabajadores de la cultura e invitados a la Peña de la Ciudad conocieran de la vida y obra de María Emilia Gé Licea.

Con varios años de experiencia en la conservación del patrimonio bibliográfico local, María Emilia Gé Licea explicó acerca del proceso de recuperación, clasificación y catalogación de los libros hasta llegar estos a los anaqueles existentes en los departamentos de la Biblioteca Pública así como de las restantes en el territorio.

“Olfato para el libro impreso necesita todo aquella persona que se decida a trabajar en una Biblioteca, como también la constante superación profesional y otros dones en aras de llevar bien y a vía de hecho una buena promoción y búsqueda de un libro que solicite un usuario”, comentó María Emilia.

Con naturalidad, voz dulce y sosegada, María Emilia señaló que “el trabajo en la Biblioteca requiere de tiempo y preparación, de paciencia, sensibilidad, incluso de tratar bien y con las manos el libro, de saber sugerir al público que se acerca a la instalación, una literatura determinada. He pasado toda mi vida en la Biblioteca. Amo trabajar en un ambiente tranquilo”.

En tiempos de digitalización de los libros y que, por consiguiente, ya hoy cualquier persona puede llevarlos en un celular o tablet, María reconoce que un logro de la cultura cubana pero aun así esto no compite con la presencia de las Bibliotecas porque ellas nunca dejarán de existir. “No es lo mismo percibir un objeto frío a uno que se pueda palpar”, refirió la invitada al espacio literario a propósito de lo que resulta el contacto íntimo con un libro.

La Peña de la Ciudad contribuyó además a conocer cómo se inserta la Biblioteca Municipal “Paquito Borrero” de Palma Soriano en el Programa Nacional de la lectura en Cuba, en el denominado Círculo del Lector y cuánto fortalece ello para el hábito por la lectura con la ayuda de la familia y la escuela.

En materia de cuánto también han perdido las bibliotecas la presencia de los usuarios ante la llegada de las tecnologías de la información reflexionó con el público, María Emilia Gé Licea, al meditar cuando los estudiantes de hoy no suelen contar con muchas habilidades para la búsqueda de un libro y de hecho débil la autogestión del conocimiento, aspecto en el que históricamente las bibliotecas han contribuido también.

“Los alumnos al abordar nuestra Biblioteca Municipal nos solicitan títulos de obras que les orientan pero a treinta minutos de consulta no llegan; toman un celular le hacen la foto a la página del contenido que le interesa y punto. No se detienen a disfrutar el libro, conocerlo mejor. Es un copia y pega como le llaman hoy. De todos modos, ellos no son del todo responsables de esas manifestaciones y estamos en el deber de enseñarlos, persuadirlos con elementos de la importancia de visitar las Bibliotecas, sin menospreciar la actual literatura digital”, dijo María Emilia Gé Licea, directora de la Biblioteca Pública palmera.

María ante los presentes se mostró llena de gozo del oficio que eligió y añadió: “Para mí saber que están los libros en la Biblioteca me hace muy feliz”.