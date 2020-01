Carmen Lisbeth: una mujer que inspira (+ Fotos)

Detalles 24 Enero 2020 Por: Yisel González Salgado En Estampas Palmeras

Palma Soriano.- Desde hace unos años la veo pasar, muchas veces apresurada cargada de documentos o de libros. En ocasiones la vi más de cerca en eventos científicos o culturales. Siempre me llamó la atención su alegría, su desenfado al hablar y su andar elegante y humilde a la vez.

Hace unos meses me enteré que atravesó por una prueba muy difícil, la veía pasar con turbante, perdió todo su cabello, sin embargo, no perdió la alegría, la ternura y la delicadeza que la caracterizan.

Al pedirle una entrevista Carmen Lisbeth Castro Santana, no vaciló, de inmediato me dio su aprobación y así, me recibió en su casa para compartir su historia.

¿Cuándo comenzó su inclinación por la Pedagogía?

“La inclinación por la pedagogía viene desde niña porque mi mamá es profesora. Me llevaba a dar clases y mis juegos eran dar clases con las muñecas y las sillas. Hice prueba de ingreso y me llegó una carrera que no me gustaba, por eso volví a hacer prueba de ingreso y matriculé en la Educación de Cursos por Encuentros para recibir clases en la Universidad de Oriente en la carrera Contabilidad y Finanzas. En la Universidad tuve un profesor que me enseñó principios, valores, para mí es un ejemplo y me di cuenta que vincular mi carrera con la docencia era una de las cosas que yo quería hacer”.

¿Cómo llega a la Sede Universitaria en Palma Soriano?

“Al terminar la carrera me ofrecieron una plaza en la Universidad de Oriente en el Departamento de Contabilidad, mas, por la lejanía, decidí venir para el municipio y aquí me incorporé a la producción. Trabajé en diferentes entidades como economista y contadora: en la Agricultura, Frutas Selectas y en la Red Comercializadora de las tiendas de Estímulo de los Centrales y de ahí decidí incorporarme a la Sede Universitaria.

Cuando comenzó el Programa de la Universalización, se comenzó a trabajar con los Cursos de Superación y la Escuela de Trabajadores Sociales. Al iniciar la carrera de Contabilidad y Finanzas en el municipio, la Universidad me hizo la propuesta de asumir la coordinación de la carrera en el curso 2003-2004”.

Desde el año 2003 usted trabaja en la Sede Universitaria. Allí se ha desempeñado como profesora, jefa de departamento, subdirectora docente, subdirectora de investigación y postgrado y en los últimos dos años como directora del Centro Universitario Municipal, además, tengo entendido que está inmersa en su tesis de doctorado.

“La investigación es uno de los procesos sustantivos que tiene el Ministerio de Educación Superior y todos los Centros Universitarios deben incorporarse a los procesos de investigación. Decidirse a hacer un doctorado es una meta personal, un proyecto de vida, pues no es un requisito que te pida la institución y lleva mucho sacrificio.

No son sólo las noches de desvelo, en el doctorado una está inmersa día y noche, pues estás dando clases o haciendo las tareas domésticas y estás pensando en lo que te queda pendiente, en el tiempo que tienes.

Mi tesis de doctorado está relacionada con la agricultura, el Gobierno, Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es la esfera de la gestión desde la Administración Pública y los Servicios, aplicada al territorio. Tuve la experiencia de trabajar con proyectos de colaboración internacional y asesoría a las empresas, que me han servido mucho para poder desarrollar mi tema de investigación:“Gestión de riesgo para la Administración Pública”.

Carmen Lisbeth en el Proyecto Agrocadena

En el centro Carmen Lisbeth, durante la visita del ministro de Educación Superior al Centro Universitario Municipal, entonces en construcción.

Sé que ha vivido con cáncer y que luchó mucho para lograr recuperarse, ¿Qué ha sido lo más difícil en esa batalla?

“En el momento que me dieron la noticia no pensé en mí, sino en mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, personas que hasta cierto punto dependen de mí y fue muy difícil decirles “estoy enferma”.

De todo sale, hay que tener una mente muy positiva porque son momentos muy difíciles. Me considero una persona dichosa porque he tenido una familia que me ha apoyado en todo momento, al igual que mis amigos, los que están aquí y los que están lejos, que me han brindado su ayuda.

Las personas que llegan a esta situación necesitan al lado gente que los apoye, que les den seguridad, que los estimulen, porque el cincuenta por ciento de la recuperación de los pacientes con cáncer depende del estado de ánimo, de la familia, de lo que sea capaz de recibir de su entorno y de la disposición que tenga para enfrentar un tratamiento que no es fácil.

En el hospital donde se atienden los pacientes con cáncer en la provincia Santiago de Cuba, hay un personal maravilloso, muy preparados, con mucha ética y los medicamentos nos los ofrecen sin ningún costo.”

Lisbeth, ¿qué mensaje desea darles a las personas que hoy libran una batalla contra el cáncer?

“Hay que tener mucha confianza en el sistema de salud, considerarse a uno mismo, quererse, tener fe en que sí puedes, sí vas a salir. Esta situación que he vivido los últimos nueve meses me han enseñado a ver la vida de otra manera, a determinar qué es importante.

El mismo tratamiento altera el sistema nervioso y te hace sentir mal, en ocasiones puedes llegar a deprimirte y tienes que ser capaz de auto-controlarte, de interiorizar que puedes recuperarte, que tienes familia, amigos… Tienes que pensar en ti, mirar hacia adelante y decir: “me voy a curar”.

¿Qué proyectos tienes para el 2020?

“Como proyección profesional, terminar la primera parte de mi tesis de doctorado para hacer mis atestaciones y pre-defensa.

Desde el punto de vista personal, dedicar todo el tiempo que pueda a mi familia y a mis amistades, pues he aprendido que una tiene que dedicarle más tiempo a los demás, pues cuando llega el momento en que dices: “¿voy a seguir o no?”, “¿voy a disfrutar más de mi familia y amigos?” y vives esa incertidumbre te das cuenta que, dentro de las metas que uno se planifica deben estar: vivir feliz, sentirte bien, ser una persona sana, saludable, generosa, tener un buen corazón para poder compartir ese amor, porque a veces la misma cotidianidad no te deja decirles a las personas que tienes al lado: “yo te quiero”.

Lisbeth junto a su esposo Yohandrys Hernández impartiendo un diplomado

Impartiendo clases en la Secundaria Básica Enma Rosa

Lisbeth es una de esas personas que inspiran. Sus palabras dan ganas de abrazar la vida, de atrapar esos buenos momentos efímeros y apresarlos para siempre.