Martí, el hijo prodigio de Leonor

Palma Soriano.- En la época de Martí, la crianza de los españoles hacia sus hijos se concebía por una estricta disciplina, apegada a prejuicios pero no por ello los padres dejaban de sentir amor profundo y preocupación por sus hijos.

Como desde el destierro el apóstol no podía mantener siempre correspondencia con sus padres y hermanas, pues ello lo sustraía del tiempo insoslayable de postergar para sus responsabilidades políticas y obligaciones de laboreo para subsistir. En tanto, no despreciaba ocasión para ganarse dignamente la vida y contribuir con el sustento de su familia.

Conociendo bien Martí su origen humilde pero del que vivió orgulloso, ya de joven-adulto, en el exilio, no cejó en la tarea de trabajar fuertemente para buscarse honradamente su sustento económico y el de su prole.

Aunque lejos de Cuba, Martí experimentó sentimientos de preocupación por las condiciones de vida de sus padres, hermanas, esposa Carmen y su hijo Francisco.

En carta a su amigo mexicano Manuel Mercado le expresa por ejemplo que había logrado trabajar para un diario en Buenos Aires, Argentina, y el sueldo ganado ahí era para su madre. Confiesa él a Mercado la felicidad que por entonces experimentaba al saber de la certeza de uso ahorritos para tener a su madre al lado de él por unos meses y muy optimista le comenta: “Y fío en que la visita de mi madre hará renacer las mariposas”.

En noviembre de 1887, Leonor Pérez en Nueva York, Martí le expresa a Mercado: “Mamá está conmigo. Esa es sin duda la salud repentina que todos me notan. Mamá, salvo aquellos ojos una vez hermosos que ya apenas ven, están como ustedes la vieron”. (…) apenas tengo horario libre de noche para verla, pero esto me basta para sentir menos frío en las manos, y volver cada mañana con más estímulo a la faena”.

Durante esta visita de Leonor a Martí ella encontró el momento para entregarle el anillo hecho de los eslabones de los grilletes que él llevó en la cárcel con una grabación en letras grandes de la palabra Cuba. Esta actitud de Leonor se considera como uno de los momentos espirituales más hermosos que experimentó Martí porque percibió en su madre la aprobación de sus ideales mantenidos.

De igual modo, con respeto y cariño siempre recordó el más universal de los cubanos a Doña Trinidad Valdés, esposa de José María Sardá, quienes en la finca El Abra, antigua Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, dieron cobija en octubre de 1887 a Martì cuando este tenía 17 años.

No puede el apóstol olvidar el gesto de ambos en crucial circunstancia y, en especial, de Doña Trinidad quien lo acogió como un hijo. Sardá fue amigo de Mariano Martí, el padre de Pepe, como cariñosamente el llamaban al Maestro.

Sardá ordenó quitar el grillete a Martì y este último pidió no renunciar a uno de sus eslabones que en noches de recuperación y silencio, con las manos en los bolsillos, acariciaba y es con los que más tarde su madre envía elaborar el simbólico anillo.

La última carta redactada por Martí a su madre Leonor, en Montecristi, antes de emprender viaje hacia Cuba e iniciar la guerra necesaria es una de las muestras más conmovedoras y profundas para entender su devoción por ella.

Madre mía:”Hoy 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted (…) Palabras no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil. (…) Bendígame, y crea que jamás saldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. No son inútiles la verdad y la ternura. No padezca.

Así entre algunos ejemplos excepcionales se mostró y debatió Martí, el hijo prodigio de Leonor.