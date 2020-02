Es tiempo de establecer compromisos

Si me preguntaran qué necesita Palma Soriano para salir adelante, diría que necesita compromiso. Imagen/Bertha Elena Sánchez Viamonte.

06 Febrero 2020 Por: Yisel González Salgado

Palma Soriano.- Compromiso es sinónimo de adeudo, responsabilidad, deber, obligación. Comprometerse es entregar tu talento, tus fuerzas, tu tiempo, en pos de las metas propuestas.

A pesar de la importancia que reviste el compromiso para las relaciones sociales, la vida cívica y familiar, ha quedado relegado y corre el peligro de extinguirse.

Imagine que un deportista no esté comprometido con su disciplina, y, por ende, no sea cuidadoso con su dieta, ni constante en los entrenamientos, el resultado será una carrera mediocre sin perspectivas futuras.

Asimismo, un médico que no esté comprometido con su profesión y subvalore la necesidad de superación, de estudio sistemático, no podrá ofrecer a sus pacientes una adecuada atención y correrá el riesgo de indicar diagnósticos errados.

De igual manera un dirigente que no esté comprometido con el pueblo, que no practique la empatía, no obrará justamente.

Es tiempo de compromisos, así lo reclama la Cuba de hoy si en verdad deseamos salir adelante a pesar de cercos y carencias. Desde cualquier trinchera: las aulas, los hospitales, los centros de producción, los cargos de dirección.

Si me preguntaran qué necesita Palma Soriano para salir adelante, diría que necesita compromiso. Hace unos días en reunión con la prensa local la primera secretaria del PCC Yaqueline Rosseaux, anunciaba las obras previstas a inaugurarse en ocasión del acto provincial por el 26 de julio a celebrase aquí.

Creo que, si no existe un compromiso de los encargados para ejecutar las obras y de aquellos responsables de darles mantenimiento y así garantizar la durabilidad de las mismas, estas serán momentáneas.

Igualmente creo que el pueblo palmero debe comprometerse con su terruño, tener sentido de pertenencia, cuidar todo lo que se haga para alcanzar una vida más próspera y poner todo su talento, tiempo y fuerzas al servicio de la sociedad.