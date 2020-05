Encarar con sabiduría y ternura, la vida: Dalia Domínguez Pérez

Detalles 28 Mayo 2020 Por: Marcia Jerez Valón marcia.jerez@icrt.cu En Sociedad

Palma Soriano.- A la joven socióloga palmera, Dalia Domínguez Pérez no le han faltado oportunidades y retos en proyectos en esta parte del oriente cubano. Entre ellos la Sede Universitaria, el telecentro Palma TV y ahora en el Portal del Ciudadano del gobierno local de los que ha sido fundadora.

Aunque conocemos de su modestia y ello de alguna manera las personas aquí se lo han retribuido con disposición, Dalia se decidió a comentarnos cómo ha ido llegando en la vida, aun cuando no falten las incomprensiones o los obstáculos porque a esto sabe sobreponerse y siempre pesa más su voluntad de crear: “Para mí la vida siempre es un reto y uno va adquiriendo cierta experiencia pero el Portal del Ciudadano ha sido y es un nuevo desafío. En el equipo de Comunicación donde me desempeño “cosas” que había soñado para mejorar la imagen visual del municipio las vamos logrando. Me di a la tarea de aglutinar a un grupo de jóvenes y personas de gran experiencia para emprender la Comunicación Institucional, a la que el país le otorga mucha importancia”.

Como toda muchacha de estos tiempos: inteligente, observadora, es capaz de valorar y reconocer el esfuerzo de todos los ciudadanos palmeros y, en particular el de las mujeres.

“Aunque experimentamos la Cuba de hoy, falta mucho porque la mujer ocupe una mejor posición a nivel social. Me percato más a través del proyecto del Portal del Ciudadano donde me estoy enfrentando a políticas sociales y públicas. Pienso que la mujer puede porque lo ha demostrado y las féminas somos muy capaces. En cualquier posición que esté la mujer ya sea en casa o en el trabajo, la mujer aporta mucho y por eso debemos lograr esa equidad, no hablo de igualdad sino de equidad entre el hombre y la mujer, y que el hombre sepa que sin la mujer no puede, porque esta es capaz de alcanzar muchas metas. No subestimo al hombre pero la mujer ha logrado imponerse en la sociedad con su preparación profesional, al tiempo que enfrenta situaciones difíciles con la familia, en el hogar, pero lo logramos a través del día a día, su valentía”, sostiene la socióloga Dalia.

“Muchas personas en esta localidad santiaguera estiman y confían en esta muchacha sencilla pero de alma insondable: “Cuando las personas confían o creo que no voy a cumplir con todas las expectativas me pongo una meta y si no la logro yo misma me evalúo. Trato de complacer a las personas que me buscan pese a que no es fácil pero busco hacer las cosas lo mejor posible”, añade Dalia.

En tiempos de la Covid-19, en el equipo de Comunicación del gobierno palmero donde junto al periodista Ariel Ramírez ella comparte ideas de trabajo, evalúan como les queda el trabajo, Dalia se exige porque conoce de la experiencia del oficio de Ariel, a la vez que este la admira y respeta.

“En el Portal del Ciudadano hemos logrado historias de vida interesantísimas que hoy tienen en nuestro sitio mucho impacto, visitas en el orden nacional e internacional, comentarios y eso nos dice de nuestro propósito, objetivos que vamos sumando con profesionalidad sin el ánimo del conformismo porque nos queda mucho por hacer”, explica.

La socióloga Dalia Domínguez Pérez es una profesional que sorprende por su voluntad positiva, esfuerzos, su buena huella por los escenarios donde en este territorio ha laborado y siempre en el acompañamiento cotidiano de su pueblo, venciendo las tempestades y colocando la sonrisa que dice de su deseo, esperanzas y optimismo sin desdeñar que Melisa, su hija adolescente, es la principal fuerza y motivación de ella para encarar con sabiduría y ternura, la vida.