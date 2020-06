Ráfagas de aprendizaje en las redes sociales

Detalles 05 Junio 2020 Por: Marcia Jerez Valón marcia.jerez@icrt.cu En Sociedad

Palma Soriano.- El joven palmero Jorge Luis Velázquez, licenciado en Español y Literatura, además de locutor en programas de Radio Baraguá, es de los que también ha empleado las redes sociales para socializar conocimientos y aprendizaje de la asignatura que imparte con sus alumnos, en la secundaria básica “Enma Rosa Chuí”, en tiempos de cuarentena por la pandemia de la Covid-19.

Hace breves horas dialogamos con él a propósito de sus iniciativas en las redes sociales en aras de compartir ideas, ejercicios a sus alumnos que cómo ráfagas de gramática y literatura aparecen en sus perfiles, en particular, de Facebook. Entonces nos dijo: “ Eso fue una idea que surgió a partir de la Covid-19. Me percaté que mis compañeros estaban posteando algunos ejercicios para sus alumnos y yo también probé y qué sorpresa para mí que tuve acogida de los estudiantes y padres. Me contestaban que los veían y todas las semanas, los lunes, yo publico un sistema de ejercicios y actividades del libro de texto para que los alumnos del séptimo grado tengan las tareas y las compartan con los demás”.

“Esto me ha traído muchas satisfacciones personales y profesionales. Amigos míos también han visto la iniciativa y la han asumido para entretenerse en casa. En esta etapa que cuando todos están en su hogar, tengan a través de las redes sociales la posibilidad de aprender e interactuar. Que el escenario actual nos ha obligado a replantearnos la manera de impartir la docencia y llegar a los alumnos que tienen la posibilidad de Internet. Considero que cuando comience el curso esos mismos ejercicios ya los tengo hecho, planificados para todos esos alumnos que no pudieron verlos y en el aula los puedan ver”, prosigue Jorge Luis.

Amén de la juventud de Jorgito, su carácter, su actitud ante la vida, él es un muchacho que ha tenido resultados en concursos provinciales y nacionales y el regocijo de compartirlos con otros compañeros.

“He tenido la suerte de encontrarme con profesionales valiosos. En el 2019, en el Segundo Taller Internacional de Secundaria Básica en La Habana me ayudó el intercambio, la manera de cómo otros colegas lograron llegar a sus alumnos. El conocimiento se renueva cada día y el profesor que piense que sabe determinado contenido, que lo sabe todo, está equivocado. Hay que renovarse e incluso hace poco hice un grupo de Watsap y en él tengo alumnos, los padres de estos, colegas y por esta vía también hemos intercambiado porque es bueno conocer la opinión de otras personas”, comenta el profesor de Español y Literatura.

Confiesa Jorgito que le gusta investigar.”Tengo una práctica docente en el aula que llama la atención, la presento, la comparto no con el fin de ganar sino compartir la experiencia con mis compañeros porque estamos en un oficio donde no todo está dicho ya, que cuando se llega al aula, se prueba de manera diferente cómo llegar al alumno y esto siempre debe estar en la perspectiva del maestro”.

“Recuerdo que tuve una profe en la Universidad que decía: “La pedagogía, no es solo el conocimiento, la pedagogía es también la manera de hacer llegar al alumno el conocimiento. Que el alumno aprenda es esencial pero creo que más importante es que no solo sepa hablar correctamente o un análisis sintáctico correcto, sino que aprenda a querer, a sentir, que desde que entra al aula se eduque, que uno lo enseñe a ser responsable, que valore la importancia de ser buena persona y esto hay que enseñarlo”, añade Jorgito.

A Jorge Luis la especialidad le ha motivado. Labora en Radio Baraguá como locutor, porque desde niño en programas infantiles y juveniles con la directora de programas Nancy Fuentes se fue educando y esto dio lugar a su elección a la licenciatura.”Nadie habla perfecto. Los profesionales que somos patrones de la locución sí tenemos que llegar a un nivel de hablar bien porque somos modelos para el resto de las personas, pero si logramos comunicar y hacerlo con sentimiento, y te lo crees, y es una verdad, la batalla está ganada”.