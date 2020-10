Una de las claves más importantes del convivir está en la tolerancia y el respeto

Detalles 19 Octubre 2020 Por: Dainiubis Soler Amiot dainiubis.soler@icrt.cu En Sociedad

Palma Soriano.- Respetarse uno al otro debe ser principio básico de toda civilización humana. Aquel que nace efectivamente desde la cuna y cual fuerza interior que se mueve, semejante a un resorte para tender la mano al caído, brindar el asiento para el que lo precisa, respetar la opinión y el criterio ajeno.

Indudablemente influyen épocas y carencias. Influyen instituciones como las escuelas, un centro formador de conciencia y de futuros hombres y mujeres. Influye el círculo de amigos, el medio donde se desenvuelve esa partícula uníca e irrepetible que es el ser humano.

En esa relación entre el yo y el otro median múltiples factores. Sin embargo, una de las claves más importantes del convivir está en la tolerancia. Esa que no se traduce en permisibilidad sino en reconocer nuestras fortalezas, debilidades y por tanto saber que la perfección no es una meta, si no un horizonte. En él, encontrando la medida entre tolerancia, respeto y la educación que crece de adentro hacia afuera, aplicada no solamente en espacios requeridos, como siempre, podremos dar a caso la lección más bella de humanismo.

Parece tarea de titanes en este mundo nuestro. Parece tarea de extraterrestres en esta cotidianidad, pero creo que siempre valdrá la pena intentarlo al levantarnos cada día.