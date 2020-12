Detalles 18 Diciembre 2020 Por: Yisel González Salgado En Sociedad

Palma Soriano.- Hay personas que jamás olvidaré, entre ellas a mi primera maestra.

Precisamente hace unos meses en la popular red social Facebook invitaban a un reto singular: Escribe el nombre de tu primera profesora. De inmediato recordé a Liseth, mi maestra de preescolar. Entonces yo sólo tenía 5 años, pero no olvido su rostro tierno, apacible, el amor con el que nos enseñaba cada lección. Nunca la vi enojada, quién sabe cuántas veces escondió detrás de su sonrisa alguna preocupación, necesidad o la tristeza por esos momentos que perdió con sus hijos para estar conmigo.

Mi maestra de primer grado, Lídice, es otra de las personas que quedarán perpetuamente en mi corazón. Ella me salvó la vida, sí, pues casi me asfixio con una bolita plástica y de no ser por su rápido actuar, hoy no les contaría esta historia.

Así, mi vida está marcada por educadores, en todas las enseñanzas. Esos seres sacrificados que entregan cuerpo y alma a la digna tarea de instruir, que renuncian a estar con su familia para alegrar a otras familias.

Enaltezco a los maestros, que no son perfectos, que a veces se cansan, que tienen problemas, que en ocasiones necesitan una palabra de aliento para seguir, que participan en la obra más hermosa y a la vez más difícil.

Todo el agradecimiento para quienes no se limitan a las aulas, porque la educación va más allá de libros y libretas, para los que inquieren, escudriñan, hasta llegar a la raíz de los problemas de sus educados, para aquellos que disfrutan cada victoria de sus estudiantes y lloran con cada fracaso.

Todos los vítores para quienes son un evangelio vivo y edifican, alientan, levantan. A todos esos maestros que defienden con orgullo una de las profesiones más hermosas del mundo.