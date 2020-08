China despide semana de avances en vacunas anti-Covid-19

Palma Soriano.- China cierra este sábado una semana con mayores pasos en algunos de sus proyectos para definir una vacuna eficaz contra la Covid-19, cuya búsqueda se convirtió en una carrera que involucra a varios países del planeta.

En los últimos siete días se supo que otra vacuna de tipo inactivada demostró seguridad y eficacia en el reforzamiento del sistema inmune durante los ensayos clínicos en humanos.

El preparado lo obtuvieron los institutos de Productos Biológicos y de Virología de Wuhan, y los datos de la primeras dos etapas de pruebas fueron publicados en la revista The Journal of the American Medical Association.

Otra noticia relevante fue que la recombinante Ad5-nCoV es la única hasta ahora de China con patente para usarse contra la Covid-19, paso que sigue a su reserva para el sector militar durante un año.

Según su propietaria CanSino Biologics Inc, en la actualidad la sustancia está bajo la última fase de ensayos en humanos en Rusia y se espera aplicarla a 625 voluntarios.

Por otro lado, el Grupo Nacional (Sinopharm) informó que sacará al mercado en diciembre próximo sus dos candidatos de vacunas inactivadas a menos de mil yuanes (144,00 dólares) por dos dosis.

Su presidente, Liu Jingzhen, dijo que comenzarán a trabajar en las cuestiones de comercialización en cuanto concluya la tercera fase de ensayos clínicos, los cuales se realizan en Emiratos Árabes Unidos, desde junio pasado.

Una planta en Beijing ya pasó las inspecciones de bioseguridad y está lista para producir 120 millones de dosis anuales, mientras otra en Wuhan obtendrá 100 millones de dosis al año.

Sinopharm además comenzó el jueves en Perú las últimas pruebas de uno de sus candidatos vacunales y así espera que científicos recopilen datos finales sobre su eficiencia en proteger a humanos contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

China busca asociarse con otras naciones del mundo en las investigaciones finales de sus candidatos vacunales contra la Covid-19 porque la sustancial reducción de pacientes en su territorio impide llevarlas adelante.

En ese contexto, las biotecnológicas están en negociaciones con Rusia, Brasil, Chile, Canadá y Arabia Saudita.

El jueves Indonesia y Pakistán estuvieron de acuerdo en sumarse al proceso.

Tomado de Prensa Latina