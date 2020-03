Higiene colectiva ante coronavirus

Detalles 27 Marzo 2020 Por: Dainiubis Soler Amiot day@rbaragua.icrt.cu En Coronavirus - Palma Soriano

Palma Soriano.- Aunque las vías de transmisión son de persona a persona, cualquier contribución a la limpieza comunal es un apoyo invaluable al plan de prevención y control del COVID-19.

Especialmente en estos días se nos llama a la conciencia, pues ya no se trata sólo de lavar con frecuencia nuestras manos, de desinfectar el transporte público, de evitar aglomeraciones y de asistir inmediatamente al puesto de salud más cercano cuando nos percatamos de algunos de los síntomas relacionados, sino de estar preparados ante cualquier situación epidemiológica.

Entonces cabe reflexionar sobre el entorno citadino, donde continúan los vertimientos de deshechos sólidos y en cualquier esquina se forman los basureros con una rapidez increíble.

Una parte de la población, la menos juiciosa, ha optado por el facilismo de: “si todos los hacen, por qué yo no” y esta cuestión daña no sólo el ornato público, sino que tiene implicaciones en la salubridad de la ciudad, por eso, también hay que trabajar duro para que no existan deshechos sólidos desperdigados, no solamente en las principales avenidas y calles, sino también en las entrecalles y vías menos transitadas.

La cuestión está en conservar la limpieza ahora más que nunca e incluso mejorarla, porque aunque insistimos sobre la importancia de mantener la higiene comunal, para muchas personas, lamentablemente los hábitos de limpieza y cuidado del entorno, han naufragado en la desidia y el descuido que no pocas veces dejamos que se enseñoreen a nuestro alrededor.

No hay dudas de que mantener la higiene y evitar contribuir con la suciedad y el desorden en nuestras calles y lugares públicos, pasa, en primer lugar por la educación cívica y constituye también una obligación ciudadana.

Pensemos en nuestra ciudad, que hoy se encuentra también expectante ante el COVID-19 y comencemos a actuar para lograr calles limpias y seguras. La higiene comunal, la de la ciudad del Cauto, sí es un problema de todos.