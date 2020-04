“Aquí todo huele a agradecimiento” (+ Fotos)

“Yo no salgo de mi casa, una amiga a veces me anima a ir a su casa bien cerquita de la mía pero yo le digo que no, que hay que respetar las medidas”, refiere la abuela Magdalena.

Detalles 17 Abril 2020 Por: Marcia Jerez Valón lirio@rbaragua.icrt.cu En Coronavirus - Palma Soriano

Palma Soriano.- Impresionada por el parte diario del doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública a través de la radio el impacto que, en Cuba y el mundo, cobra el nuevo coronavirus, encontramos en su casa a la abuela de 79 años de edad, Magdalena Carrión Infante, quien es vecina del Consejo Popular La Cuba en este territorio del oriente cubano. Ella vive sola en su casa y es ahí muy feliz.

Magdalena es de origen campesino, tuvo un único hijo quien falleció hace algunos años y le dejó una nieta que ella terminó de criar y la que hoy es una gran profesional gracias al proyecto social cubano.

En cuanto al uso del nasobuco Magdalena nos comentó: “Sí, yo tengo mi nasobuco o mascarilla. Estoy al tanto de las noticias por la radio sobre el virus. No sé, eso me pone mal en ver que esto no acaba de terminar, chica. No sé hasta cuándo vamos a estar así, una cosa dura. Muchas muertes, gente que desea vivir, los niños que están creciendo y han tenido que dejar de ir a la escuela”.

“Yo no salgo de mi casa, una amiga a veces me anima a ir a su casa bien cerquita de la mía pero yo le digo que no, que hay que respetar las medidas”, refiere la abuela Magdalena.

Magdalena tiene una trayectoria laboral como otros en esta localidad palmera. Sus esfuerzos y dedicación lo conocieron la peluquería de Veinte de Mayo, el Estudio de Fotografía sito en calle Martí, el Contingente de Hatillo hasta que decidió jubilarse. Por demás, confiesa total agradecimiento al ya fallecido Domingo de la Guardia, un delegado aquí con alto reconocimiento popular pues gracias a él pudo iniciar las labores de construcción de su casa, aún inconclusa.

De María Victoria, la joven trabajadora de Deportes aquí Magdalena con júbilo dijo: “María muy simpática, muy noble. Es la encargada de traerme todos los días la comida”.

Y es que la joven licenciada en Cultura Física y Recreación, María Victoria Abad es de las que en esta localidad santiaguera apoya la labor de los Trabajadores Sociales en llevar hasta las casas de algunos abuelos de esta barriada palmera los alimentos. Para la abuela Magdalena Carrión esta joven cumple chévere la tarea y para María es un reto pero a la vez un compromiso social-humano necesario y solidario.

“Sobre las once de la mañana recojo las vasijas de los abuelos para traerles los alimentos y sobre las doce del día inicio la entrega de los mismos a la abuela Magdalena y otros tres que me tocan. Sabemos que nos exponemos también nosotros con salir de casa a la calle pero debemos apoyar esta sensible tarea. Yo uso además mi nasobuco o tapa boca porque tengo hijo, familia y debo cuidarlos”, nos dice María.

Bien temprano, María acude hasta el restaurante El Criollito, sito en calle Martí baja de Palma Soriano. Ella tiene que hacer colas en estos días calurosos que experimentamos, pero todo ahí transcurre de manera rápida y disciplinada. Su esfuerzo es grande en la bajadas y subidas cotidianas a ese lugar, pero en su alma experimenta una sensación de paz y las flores, en ramilletes, de la mata de mango de la abuela Magdalena que le tiene preparado porque con ella también todo huele a agradecimiento.