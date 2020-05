Las teleclases: Cristian aprende de ellas en familia

Detalles 15 Mayo 2020 Por: Marcia Jerez Valón lirio@rbaragua.icrt.cu En Coronavirus - Palma Soriano

Palma Soriano.- Justo cuando este 15 de mayo el mundo recuerda el Día Internacional de la Familia, en un hogar de este territorio del oriente cubano, una madre y médico, Kaisé Hernández Díaz, siempre ocupada y preocupada toma interés para que su hijo, Cristian Fabián Pérez Hernández de 10 años de edad, no pierda los horarios de las teleclases. La historia la supimos cuando una tarde sorprendimos en su casa, ubicada en calle Lora, Cristian observaba con atención los contenidos de las asignaturas del quinto grado al que pertenece en el Seminternado, "Celia Sánchez Manduley".

En diálogo con la doctora Kaisé, madre de Cristian, esta comentó: "No ha sido fácil lograr esta tarea en este tiempo de cuarentena porque no soy maestra, he tenido que aprender cómo darle clases a mi hijo. Por la mañana nos sentamos él y yo y vemos las teleclases, yo mientras la voy grabando y en la tarde, con calma, luego de él haber jugado en casa, almorzado y tomar sus siesta, ya le indico que es momento de copiar los contenidos, estudiar, aprender y él va tomando los apuntes. Nos dividimos, en familia, las asignaturas. Mi esposo le repasa Matemática y yo todo lo concerniente a Español, Caligrafía, Lectura y otras, porque ya hay cosas que se me han olvidado".

P: De todos modos, esta modalidad para que él se ponga al día con los contenidos, en casa, la están disfrutando todos en familia?

Madre, Kaisé Henández (KH): "Sí. Al principio no fue fácil pero a medida que iban pasando los días fuimos tomando el ritmo y acostumbrándonos a cómo asumir la dinámica de las teleclases, los horarios, los métodos de los profesores que intervienen ahi".

P: En medio de los avatares de la vida hay que tener en cuenta también la prioridad que necesita Cristian para que él sienta la necesidad de aprender a través de las teleclases?

Madre, KH: "Me acogí a la licencia que otorgó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para poder cuidar y atender a mis dos hijos porque además tengo un bebé de un año y medio y es complejo, pero al más pequeño me ayuda a observarlo mi abuelo ya que mi esposo trabaja, mientras me ocupo de Cristian. No obstante, se logra. Cristian al principio estaba un poco renuente o confundido a este método porque está acostumbrado a su maestra en el aula, a ese cara a cara, maestro-alumno, pero él ha ido tomando la técnica, la forma y noto que él progresa. Debo significar que los contenidos de las teleclases de su grado son buenos y los profesores muy bien preparados".

P: Por demás, mucha paciencia Kaisé?

Madre, KH: "Sí, mucha paciencia porque es complicado pues he olvidado un poco mi etapa de la primaria, estoy refrescando esas materias. Los programas educativos se actualizan, por eso es cierto que hay que ponerle una medalla también a los profesores pues esta cuarentena ha demostrado que el maestro vale lo que su peso en oro. Estas teleclases son esenciales para él porque los padres deseamos que nuestros hijos realicen, con calidad, el pase de curso a través de los exámenes y, por tanto deben ellos estar bien preparados". En amena conversación con el niño Cristian Fabian Pérez sobre la modalidad de las teleclases para él aprender dijo: "Yo extraño el aula, a la maestra, a mis amigos pero poco a poco me he ido acostumbrado a esta forma de aprender. Los dos profesores que explican son buenos, yo los entiendo. Keilen se llama mi maestra y le hecho de menos, le envio un saludo".

En este tiempo de cuarentena por el impacto de la pandemia de la COVID-19 en Cuba todos hemos tenido que aprender también. Por consiguiente, Cristian gusta más de la Matemática, con la ayuda de sus padres ha logrado resolver ejercicios complejos. Sus padres, su abuelo han sido decisivos, en familia, para él salir adelante porque el nido familiar es vital para el crecimiento humano.