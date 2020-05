VALIENTES: el joven doctor Enrique “planta” nuevamente la cara a la Covid-19 (+ Fotos)

Detalles 25 Mayo 2020 Por: Marcia Jerez Valón marcia.jerez@icrt.cu En Coronavirus - Palma Soriano

Palma Soriano.- Con 30 años de edad, el joven palmero, médico y especialista de primer grado en Cuidados Intensivos y Emergencia del Hospital “Ambrosio Grillo” en el poblado de El Cobre, provincia Santiago de Cuba, Enrique Delgado Ramajo es uno de los Valientes que en esa unidad asistencial médica batalla contra la pandemia de la COVID-19.

Al conocer de su existencia en este territorio durante su período, en casa, de descanso, luego de su primera etapa de trabajo en esa circunstancia, primera cuarentena, acudimos a conocerlo y escuchar sus anécdotas sobre su experiencia.

Primero se desempeñó como enfermero, incursionó en emergencias médicas pero después decidió estudiar la carrera de Medicina. En ameno diálogo y con brillo de juventud en sus ojos y optimismo, el joven doctor Enrique Delgado contó: “hemos tenido grandes experiencias porque en el Hospital han llegado casos sospechosos. No he tenido aún la posibilidad de trabajar con un caso positivo. Tenemos protocolos de actuación bien definidos y con especificidades para cada enfermo, sobre todo en la llamada Zona Roja donde actualmente laboro. Nos damos apoyo entre los compañeros. Son horas de resistencia, se aprecia la solidaridad. Producto del Bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba no contamos ahí con los respiradores mecánicos, pero con lo que tenemos “tiramos pa´ lante, le hacemos frente a la pandemia”.

“La población no debe olvidar el uso del nasobuco, por favor; el distanciamiento social y otras indicadas. Trabajamos fuertemente por la salud de nuestro pueblo”, añade el joven doctor palmero.

Periodista (P): ¿La Bioseguridad de ustedes?

Dr. Enrique Delgado Ramajo (EDR) : “Empleamos trajes de alta protección y muy efectivos, estos traen todos los aditamentos en aras de evitar el contagio con la pandemia. Hasta el momento en el Hospital no ha surgido ningún contagio por violación de normas. En la Zona Roja, los trajes como que son “blindados” pero ello forma parte del protocolo pues nosotros ahí estamos cara a cara con los pacientes que llegan en condición de sospechosos. El colectivo del Laboratorio Clínico ha sido excelente, todos los trabajadores. Cuando los enfermos se recuperan y le damos el alta es bonito disfrutar ese momento en aras de restablecer a estas personas a la sociedad”.

P: ¿Has enfrentado algún caso muy grave?

Dr. EDR: “Antes de salir a la primera cuarentena, el último día de guardia tuve un paciente muy grave, de 80 años de edad. El mismo estando en sala, los doctores Javier y Jordey, ambos especialistas de Medicina Interna, me comunicaron a la Sala de Terapia Intensiva o Zona Roja que un paciente iba “cabalgando” a una insuficiencia respiratoria aguda. De inmediato, lo recibimos a la Sala de Cuidados Intensivos donde me acompañaban las licenciadas en enfermería: Dayamí, Misleidis, Osdelaisis, todas palmeras. Instrumentamos urgentemente las vías respiratorias del paciente y todo el protocolo médico que lleva un caso como ese porque de base traía una bronconeumonía pero al otro día ya lo teníamos en respiración espontánea. Una vez salvado este paciente, adulto mayor, lo incorporamos a su sala de procedencia. Esto para mi y el resto del equipo fue un gran logro, como también siento que fue un milagro de Dios que puso su mano sobre él, y le salvamos la vida”.

P: ¿Es humano sentir miedo?

Dr. EDR: “Desde cierto punto de vista no miedo, no confianza. Sí valor, dignidad, patriotismo, solidaridad. Donde yo me encuentre la gente podrá contar conmigo, es mi deber y haré todo lo posible por salvar a los pacientes. No le temo a la mala noche, no tego en cuenta el color de nadie, ni el sexo de los pacientes, su situación económica. Simplemente lo que me importa es ser humano, miedo no tengo”, refiere el joven médico palmero Enrique Delgado.

P: ¿Su primera cuarentena?

Dr. EDR: “Como nos exponemos a los pacientes sospechosos, la cuarentena la aprecio bien. Nos observan ahí. En caso de una anomalía se toma el protocolo, pero hasta ahora todo avanza”, prosigue el doctor Enrique.

P: ¿Al llegar al Hospital, a tu segunda experiencia en la lucha contra el nuevo coronavirus?

Dr. EDR: “Me enfrentaré a las posibles variaciones del protocolo, en caso de que existan. Plantarle nuevamente la cara a la COVID-19. Hay una canción española que dice “Resistiré”. Nosotros resistimos y resistiremos. Tengo un año de trabajo en el Hospital “Ambrosio Grillo” pero mi esposa, también médico, residente en la especialidad de Medicina General Integral cuida a nuestro hijo pequeño, mis padres apoyan, mi hermana, mi familia agradece la preocupación de mis vecinos, de todos, de los aplausos, ¡como no!... No deseo que nadie enferme pero el que “caiga” sabe que yo estoy en el Hospital en esta alta y dolorosa misión y pueden contar conmigo, con los que estamos allí. Por ellos, por Cuba, por mi pueblo”, sentenció Enrique, uno de los que hoy integran aquí también el ejército de los llamados Valientes.

Con guantes azules el Dr. Enrique Delgado Ramajo

Y es que las palabras del joven galeno palmero, Enrique, hicieron saltar la humedad de los ojos de esta periodista. La despedida fue sencilla, como el recibimiento. En su razón revolotea la certeza de que mientras él tenga vida y fuerzas volverá junto a los suyos, a su pueblo que lo vio nacer.