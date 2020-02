Gobierno cubano: Nuevas medidas para dinamizar la economía nacional

Detalles 07 Febrero 2020 Por: Radio Baraguá web@rbaragua.icrt.cu En De Cuba y el Mundo

Palma Soriano.- Los ministros de Economía, de Finanzas y Precios, y de Transporte, el Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba y la Vicepresidenta Primera de Cimex comparecen en la Mesa Redonda para informar sobre nuevas medidas para las ventas de mercancías en MLC.

Un grupo de medidas anunciadas el pasado 15 de octubre y que entraron en vigor el 28 de ese mes, primero en tiendas habilitadas en La Habana y una en Santiago de Cuba, y luego paulatinamente en el resto del país.

Medidas encaminadas a dinamizar la economía nacional y a contribuir al desarrollo del país. Así lo especificó el Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Los resultados de la aplicación de las 28 medidas asociadas a la ventas de productos en MLC han sido positivos, opinó Iset Maritza Vázquez Brizuela, Vicepresidenta primera del Grupo Empresarial Cimex.

Vázquez Brizuela fundamentó su aseveración con el hecho de que, antes de que finalizara el 2019 todas las provicnias del país ya habían abierto establecimiento para la venta en MLC. Hoy existen 80 tiendas, 57 de ellas dedicadas al comercio de productos electrónicos dedicadas a actividad comercial de ese tipo, aseguró la funcionaria.

Agregó que la apertura de esas tiendas en muchos casos no se ha ido más allá de las cabeceras provinciales y ha llegado a los municipios. Así ha ocurrido en Varadero, en Matanzas, Trinidad en Sancti Spíritus, y Manzanillo, Granma. Próximamente abrirán unidades en Moa, Holguín, y en otros territorios.

La vicepresidenta primera de Cimex comentó además sobre la incorporación de la industria nacional al suministro de esta red de comercialización. En ese sentido, llamó la atención sobre las primeras bicicletas eléctricas, provenientes de la empresa Minerva, las cuales muestran una alta calidad y han tenido la aceptación de los clientes. Estos son los primeros pasos de los productores nacionales y gradualmente debe aumentar su participación en esta red.

La mayor parte del ingreso que se ha venido obteniendo por este concepto se transfiere a un fondo para la contribución del desarrollo del transporte público del país. Se establece que el 85 % de esos ingresos se destinan a este fin, en sus diferentes modalidades y manifestaciones, para invertir en un sector de gran importancia para la población, destacó Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios durante su comparecencia en la Mesa Redonda Informativa.

Por su parte, Francisco Mayobre Lence, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba, precisó que el procedimiento bancario para este proceso ha funcionado bien, las operaciones previstas se han realizado satisfactoriamente y ha tenido resultados positivos.

Destacó, además, que producto a las condiciones actuales del recrudecimiento del bloqueo contra nuestro país, se mantiene la decisión soberana mediante la cual, en el año 2004, el Gobierno cubano estableció un gravamen del 10 % a los dólares estadounidenses en efectivo que ingresaran al sistema bancario nacional, en respuesta a las prohibiciones de operar con tales divisas en bancos extranjeros.

Francisco Mayobre respondió también preguntas de la población. Al respecto, explicó que todo titular de una cuenta tiene el derecho de retirar el efectivo correspondiente cuando lo desee. En caso de que el banco, en un momento determinado no tenga efectivo en MLC, se toma nota de su caso y se informa cuando puede realizar la extracción.

Sobre las vías para el ingreso de efectivo desde el exterior, indicó que, para saber detalles en relación a las transferencias bancarias, las personas deben acudir al banco donde tienen abierta la cuenta e informarse de la vía bancaria para ello.

Antes de concluir, Alejandro Gil significó que estar vivos es justamente eso: buscar soluciones, no justificaciones. Es cierto que los problemas del transporte no se pueden solucionar de un día para otro, por ejemplo, eso lleva un proceso; pero hay que seguir trabajando, buscando alternativas, no solo resistiendo sino desarrollándonos.

Las medidas económicas implementadas han sido positivas, subrayó, no ha existido improvisación, todas forman parte de nuestra estrategia, que no es otra que la economía siga viva y siga superando las restricciones que impone el bloqueo. Y las nuevas medidas, concluyó, deben tener igualmente un impacto positivo en la economía y en la población.

Tomado de Radio Rebelde