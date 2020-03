COVID-19: Actuar con conocimientos sin alarmarse

Detalles 11 Marzo 2020 Por: Radio Baraguá web@rbaragua.icrt.cu En De Cuba y el Mundo

Palma Soriano.- No hay noticiero en el mundo ni publicación impresa y digital que dejen, por estos días, fuera de sus titulares el peligro que supone el nuevo coronavirus. Es “el plato fuerte todos los días”, dice mi vecina y no es para menos, eso se lo ha ganado por sus características de fácil trasmisión, solo para tener en cuenta en la última semana 60 países se sumaron a la lista de naciones que tienen en sus territorios enfermos de COVID-19.

El SARS-Cov-2 se encuentra presente, hasta la actualización del 10 de marzo en 110 naciones del mundo, pero lo que también alarma es que desde que fue descubierto y aislado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan (China), ha causado más de 4000 muertes.

Bien cerca dice que lo tenemos, se alarma nuevamente la vecina, porque ya 13 países de nuestra área geográfica apuntan casos de la COVID-19: EEUU, Canadá, México, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, Argentina, Colombia, República Dominicana, Brasil, Paraguay y Bolivia.

Entonces más que alarmarnos el camino debe ser la preparación, el control que debemos hacer los cubanos para contener al mínimo el riesgo de introducción del nuevo coronavirus y así disminuir los efectos que tendría sobre la salud de la población y sus consecuencias en la economía del país.

En menos de 24 horas, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, junto a otras autoridades políticas y gubernamentales, se reunieron con los decisores de todos los municipios del país para que las medidas que se adopten tengan su materialización en ese escenario natural que es la comunidad, donde podría aparecer un caso sospechoso de la enfermedad.

No podemos apreciar el movimiento y trabajo de nuestros dirigentes como un signo de alarma, por el contrario, demuestra la capacidad de nuestro sistema de precaver, organizar, aunar los recursos y así evitar lo menos posible la improvisación.

Aunque no tenemos, hasta este minuto, casos de la enfermedad COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, hay que adelantarse y la mejor manera de prepararnos es conociendo las formas de prevenir y cómo actuar si en nuestro radio de acción aparece una persona con síntomas.

Si así fuera, debe acudir a su médico de familia o al cuerpo de guardia de policlínico u hospital donde será atendido por un personal capacitado, con medios de protección adecuados en un local exclusivo para la atención a pacientes sospechosos.

De inmediato se procederá al traslado hasta centros de aislamiento o hospitalización y los equipos de respuesta rápida efectuarán la desinfección de superficies con hipoclorito de sodio y al control de foco, que no es más que identificar los contactos más cercanos de la persona enferma y su vigilancia epidemiológica por 14 días, es decir, la toma de temperatura y un breve interrogatorio sobre anomalías respiratorias.

La principal clave para evitar los temores es informarnos por canales oficiales, nuestros medios de comunicación, una aplicación para dispositivos Androide que permite la presentación más ligera de los contenidos de Infomed, la red de información en Salud. En tiempos de redes sociales y fake news, escoger la fuente de información resulta determinante si queremos actuar con responsabilidad.

No podemos esperar a que nos sorprenda, que no sepamos actuar ante el peligro de fácil transmisión que supone el nuevo coronavirus, que no tengamos las instituciones dispuestas y nuestros médicos, enfermeras y demás personal de la salud capacitados. Nuestra principal fortaleza ha sido siempre, poner en el centro de los esfuerzos al ser humano y esta vez no será diferente.

Tomado de Radio Rebelde