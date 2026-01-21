21 de enero: aniversario 145 de la llegada de José Martí a Venezuela

Palma Soriano.- Este 21 de enero se cumplen 145 años de la llegada de José Martí a Caracas, Venezuela, en su preparación para la independencia de Cuba. Ahí encontró grandes amigos; colaboró para diarios importantes de la ciudad como la Revista Venezolana, la que él fundó y donde publicó obras singulares de él, sus Versos Sencillos y Libres, conoció de la vida cultural de allí. De ella expresó entonces: “Deme Venezuela en qué servirla porque ella en mí tiene a un hijo”.

