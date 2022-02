El Nuevo Código de las familias de Cuba y los adultos mayores



Palma Soriano.- Si pensaras a menudo en que llegarás a ser alguien de la tercera edad, qué harías diferente?, cómo tratarías a ese vecino que pregunta todos los días lo mismo?, con qué frecuencia llevarías al niño a casa de la abuela que ya no puede venir a verlo sola?, cuánto más te acercarías a ese hijo que ves de casualidad, que casi no se reconcoe tuyo ó cuánto harías más por tu madre o padre?.





Por ahi andan de un lado a otro fragmentos del Nuevo Código de las familias de Cuba. Uno que pone en orden, como ninguno antes lo había hecho, garantías que puedes pensar que son para ellos si no eres aun de los ancianos, pero que en algún momento lo serán para ti, para mi, para todos.



Los abuelos desarrollan un cariño particular por los nietos tanto que se atreven a decir que los quieren más que a sus propios hijos por cuanto los consienten y a esa relación van dirigidos derechos de un mayor vínculo entre ambos incluso a que ellos ante la ausencia de los padres o por ser los de más cercanía afectiva con los niños puedan asumir su custodia, en tanto los hijos sobre todo aquellos cuyos padres fueron responsables de su crianza tienen la obligación de atender a los hombres y mujeres de la tercera edad, proveerlos de lo necesario para vivir, del cuidado y cariño, esos que agradecen hasta sus últimos días porque les hacen ser felices.



Así en el proyecto ley del Nuevo Código de las familias de Cuba hay deberes que quedan claros por parte de cuidaddores de ancianos sean familiares o no para que no puedan aprovechar su rol en la apropiación de bienes, al tiempo que los adultos amyores tienen más posibilidades de condicionar la donación de dichos bienes materiales.



El aumento de las garantías sobre las posesiones de los adultos mayores se debe sumar en la familia y la sociedad con el respeto a sus decisiones. La autonomía, siempre que sus facultades alcancen para mantenerla y la posibilidad de tener sus tareas las que el abuelo decida, sus modos de esparcimiento y el desarrollo pleno al que tiene derecho como cualquier ser humano.



Sobre ello no solo influyen los abusos o las presiones físicas y sicológicas sino la sobreprotección que puede convertirse en arma de doble filo e impedir la realización personal a la que tienen derecho.



Sea cual sea nuestra edad y a la que tributa el Nuevo Código de las familias de Cuba sobre al que a todos nos tocará opinar y decidir este año, pensando en nosotros y en los demás.