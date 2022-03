La familia: ese entorno nuestro, sagrado

Palma Soriano.- Este territorio del oriente cubano transita por un mes del proceso de consulta popular del proyecto ley del Nuevo Código de las Familias de Cuba tanto en las zonas urbanas como rural.





Además de ser inclusivo y muy cubano, la propuesta del documento legal es denso, complejo por los diferentes términos técnicos que lleva implícito, propios del Derecho, pero a la vez en su esencia un Código que prevee nuevas normativas atendiendo a las dinámicas actuales de nuestra sociedad.



No excento de dificultades aquí con el horario establecido, la llegada a tiempo de los especialistas del Derecho al encuentro pues previo a ello han debido cumplir con sus labores habituales como profesionales, el no contar muchos moradores con el tabloide escrito para su lectura y estudio; el proceso de consulta del Código de las Familias entre los electores palmeros se ha caracterizado por el debate de los aspectos que mayor interés generan, entre ellos: la responsabilidad parental otrora Patria potestad, el cuidado de los adultos mayores, la gestación solidaria, el régimen de separación de bienes una vez extinguido el matrimonio, el reconocimiento judicial, publicidad, prueba y efectos de la Unión de Hecho afectiva y otros tópicos.



Como se ha venido planteando, el análisis y reflexión de todos entorno al proyecto ley del Nuevo Código de las Familias de Cuba debe estar precedido por el estudio y comprensión del mismo pues del vigente innumerables regulaciones datan de muchos años de práctica y la propuesta actual, sin desestimar esencias propias de la tradición familiar cubana, busca atemperarse a las dinámicas socio-económicas y culturales de hoy; potenciar más la dignidad humana, situar el amor, el afecto, la solidaridad y responsabilidad en lo más alto de los valores familiares, así también reconocer y proteger a aquellas que, en buena medida, han estado al cuidado de aquellas que, por su discapacidad físicas, mentales o propias de la vida, ya no pueden valerse por sí mismas.



Aun quedan dos meses para continuar analizando el Nuevo Código de las Familias de nuestro país; de que usted, yo, todos aportemos con argumentos lo que consideremos de él favorable, pertinente, necesario modificar, eliminar, añadir, apoyar en sus normativas pues así consciente y creadoramente estaremos pensando en la Cuba de hoy y del mañana que aspiramos legar a nuestros hijos, nietos, siempre velando por el respeto, la dignidad humana, desterrando prejuicios, reconociendo la diversidad, lo diferente de los seres humanos, en aras de experimentar la armonía en ese seno, que no escogemos, pero que sí edificamos como nuestro, que es sagrado, y se llama: Familia.