Nuevo Código de las Familias en Cuba: en armonía con las nuevas realidades socio-familiares



Palma Soriano.- El proceso político de consulta popular sobre el proyecto ley del nuevo Código de las Familias a llevarse a referéndum en el mes de septiembre ha suscitado en fructíferas jornadas de análisis y debates desde hogares y comunidades palmeras.





Y es que con el paso de los días una realidad deja verse en no pocas reuniones: la necesidad de estudiar más su contenido, comprenderlo de manera integral pues sus múltiples títulos, capítulos, artículos constituyen un documento coherente.



Ya en la reunión de consulta popular del nuevo Código de las Familias, la población debe prestar mucha atención a las explicaciones de juristas y especialistas sobre el documento debe ser interés de los electores para que no existan brechas que den lugar a comentarios infundados o interpretaciones falsas o mal intencionadas en aras de desacreditar la norma jurídica cuya última versión data de más de cincuenta años y que, como todo, debe renovarse y ponerse a tono con los tiempos actuales.



Inquietudes entre lugareños ha ocupado el término de Patria Potestad, ahora Responsabilidad parental, elemento que ha sido y es bien esclarecido por los abogados que participan en el proceso de consulta popular en tierras del Cauto.



Y es que al decir de estos especialistas no se elimina la responsabilidad que tienen padres y madres sobre sus hijos sino que viene a reforzar el mismo y también escuchar lo que, por ejemplo pequeños de casa, adolescentes y jóvenes desean sin violencia. En este caso se trata de una redacción más detallada y abundante que abre el camino del contenido vigente y la actualiza en armonía con las nuevas realidades socio-familiares que viven las familias cubanas de hoy.