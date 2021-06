Dibújame una oveja (+ Foto)

Detalles 01 Junio 2021 Por: Yisel González Salgado En Sociedad

“Todas las personas mayores fueron niños, pero muy pocos lo recuerdan.” Antoine de Saint Exúpery

Palma Soriano.- “Dibújame una oveja”, dijo el sagaz principito y despertó en ese extraño viajero algo adormecido, remplazado por los afanes de la vida: la imaginación. Con su inocencia y deseos de conocer el mundo, este extraordinario caballerito ofrece a su nuevo amigo lecciones de vida que lo llevan a reflexionar sobre lo realmente esencial.

¿Qué nos pasa a las personas mayores que a veces nos cuesta tanto volver a esa edad de ensueño? ¿Por qué dejamos que la vorágine del día a día apague el niño que llevamos dentro?

Mi hija tiene tres años y medio y me ha dado tantas lecciones. “¡Mamá a los niños no se les grita, pídeme perdón!” “Mami lo siento, no lo volveré a hacer.”

En estos meses de confinamiento no ha salido de casa, sin embargo, ha viajado a la selva, al desierto, al océano y he sido su copiloto en cada viaje, compartiendo las más divertidas aventuras.

He tenido que hacer de Peter Pan, de la Luna, de la Bruja malvada de Rapunzel, de Dora la exploradora y no se imaginan cuántos personajes más.

Entre cuentos, historias, canciones y juegos, pasa todo el día, ¡ah! y preguntando el porqué de todas las cosas. Disfruto cada momento, porque sé que muy pronto crecerá y sólo quedarán esos instantes valiosos e irrecuperables.

A veces me invade el estrés, la desesperación. Hay ocasiones en las que me entristece la situación sanitaria que vivimos hoy y siento un nudo en la garganta…Entonces la miro tan feliz, disfrutando al máximo cada momento con sus abuelos, convirtiendo la casa en selva, desierto, océano. Entonces corro, la abrazo y me pongo a imaginar con ella y juntas escapamos del confinamiento hacia sitios insospechados, a un mundo donde hasta las más peligrosas fieras son amigas de los hombres.

Aplaudo cada uno de sus dibujos - aunque a veces no tenga la más mínima idea de qué son- y yo misma busco una hoja y un lápiz y garabateo una oveja, no sé dibujar, mas, ella se pone muy feliz y me dice: ¡qué linda mamá!, ahora píntale una casita.

Es que la clave para entender a los niños es recordar que una vez fuimos niños y tuvimos sueños y dejamos volar la imaginación.