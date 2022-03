La regla de oro que no debemos olvidar

Palma Soriano.- Ser solidario es parte también de la identidad de palmeras y palmeros. Por eso no es extraño ver las manos extendidas para orientar a un transeúnte extraviado, ayudar a un anciano que requiere apoyo inmediato en plena calle, o atender alguna urgencia de vecinos lejanos o cercanos.

Más de una vez he escuchado expresar a habitantes de otras provincias: "en mi tierra eso no es así". Esto no quiere decir que otros territorios del país carezcan de gestos tan altruistas, pero al palmero estas actitudes se le dan de un modo natural, como si estuviera profundamente ligado a nuestra cultura.

Sin embargo, las carencias y el dinamismo de estos tiempos han enfriado un poco ese sentir. La indiferencia parece en ocasiones regir los pensamientos y las acciones de no pocos. A tal magnitud puede verse esta problemática que se reproduce peligrosamente en una especie de "sálvese quien pueda", donde solo importa el "Yo" y nada más.

Tal vez, sin darnos cuenta hemos caído en actitudes que pasan por alto el dolor y la necesidad ajena. Podemos justificarnos con los "tiempos difíciles que se viven" y que no es un secreto para nadie esa realidad, pero no nos percatamos de que esa conducta puede seguir extendiéndose, para apagar definitivamente lo que quede de bondad en los seres humanos. Entonces... ¿qué legado aportaremos a las generaciones que vienen? De continuar ese oscuro camino, ¿cómo actuarán nuestros coterráneos en el futuro?

Dice un principio que debemos actuar con los demás como deseamos que actúen con nosotros. Esta regla de oro es la semilla de valores tan sublimes como la solidaridad, la honradez, la incondicionalidad, la empatía, entre muchos otros. No permitamos que la dureza de estos tiempos nos haga olvidar esas virtudes, que tanta luz emanan en el seno de la familia y en toda la sociedad. De cada uno depende, en la práctica cotidiana, mantener vivo ese sentir solidario, y así contribuir a que otros lo puedan retomar.