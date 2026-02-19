Casa de Orientación a la Mujer y la Familia en Palma Soriano evalúo trabajo del 2025

Palma Soriano.- Féminas de esta localidad santiaguera realizaron la evaluación del trabajo de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia aquí en aras de fortalecer avances y retos de la misión de esta institución que busca contribuir a la solución de problemáticas sociales que aquejan a miembros de las diversas familias cubanas y, en particular, las palmeras, al tiempo que mujeres, asociaciones que acompañan su trabajo merecieron reconocimiento. Más detalles en este audio…

Más detalles en este audio…