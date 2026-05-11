Celia Sánchez Manduley: la manzanillera querida por toda Cuba

Palma Soriano.- Este 9 de mayo toda Cuba recuerda el natalicio de la manzanillera, Celia Sánchez Manduley. Muy querida por el pueblo cubano tras su accionar en pos de la obra de la Revolución, el cuidado y preocupación de una llamada de una persona que requería de su atención y resolución de algún problema. Porque Celia fue grande como ser humano, además de ser y demostrar la gran combatiente revolucionaria que fue, política e investigadora. Con sensibilidad exquisita para conservar también el patrimonio cultural de la nación.

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