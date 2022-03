Promueven todo contra Rusia

Palma Soriano.- Contra Rusia, todo. Y lo último fueron las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, de Estados Unidos, que sugirió públicamente que alguien en el Kremlin debería matar al presidente Vladímir Putin.





Usando el conflicto en Ucrania como escudo, Estados Unidos, a miles de kilómetros de la escena de combate, dirige lo mismo la guerra mediática que la de aplicación de sanciones. Europa se presta para acompañarlo, a sabiendas de que, en todos los campos, sale perjudicada. No debieran olvidar los del Viejo Continente que al que «a mal árbol se arrima, buen tronco le cae encima» parodiando al conocido refrán español.



En este ambiente tóxico, occidente sigue enviando a Kiev, los misiles antitanque de fabricación estadounidense Javelin y los británicos NLAW, así como cientos de misiles antiaéreos Stinger, también fabricados en Estados Unidos, estos últimos con el objetivo expreso de derribar los helicópteros rusos.



Alemania, por su parte, informó del envío a Kiev de 500 misiles Stinger y otras armas, por lo general fabricadas por el Complejo Militar Industrial estadounidense. Paralelamente el mandatario ucraniano anunció la convocatoria a 16 000 mercenarios extranjeros, contratados por agencias de seguridad como Academi (anteriormente conocida como Blackwater) de pésima recordación por su implicación en crímenes y torturas durante la invasión y ocupación de Estados Unidos a Irak, así como Cubic y DynCorp.



También desde el imperio yanqui se instrumentó la más despiadada campaña mediática, montada sobre plataformas de mentiras, pero que repetidas millones de veces, muchos las asumen como ciertas.



Y si aún faltaba algo para mostrar su «libertad de prensa», además de la matriz mediática basada en la falsedad, se aplicaron sanciones contra los principales medios de prensa de Rusia, RT y Sputnik.



Pero eso no es suficiente y Occidente se ha lanzado contra los más prestigiosos artistas e instituciones afines a Moscú, que ahora no podrán presentarse en ningún país europeo y por lógica, tampoco en Estados Unidos.





Los casos más sonados fueron los del director de orquesta Valeri Guérguiev y de la soprano Anna Netrebko, dos estrellas de la escena clásica internacional. La Ópera Estatal de Baviera, de Múnich, anuló los compromisos que tenía con los artistas por lo que considera una «falta de distanciamiento» de ambos respecto al gobierno de Vladímir Putin.