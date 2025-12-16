Félix Varela: legado y privilegio de la Educación Cubana

Palma Soriano.- Por estos días de diciembre que, tradicionalmente, los educadores cubanos y, en particular, los palmeros saludan y festejan la Jornada por el Día del Educador, el venidero 22, el filósofo, maestro, Padre Félix Varela es referente, privilegio para ellos y la sociedad del maestro coherente en las aulas aquí porque él fue esa figura que legó el concepto para su época y posterioridad en la nación de aquello que enseñó a pensar a los cubanos.

Foto: Tomada de Internet.