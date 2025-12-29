Hacer Ciencia para el desarrollo integral de los estudiantes y la sociedad: Doctora en Ciencias Yorleidis Parra Diburt

Palma Soriano.- Desde la práctica de la Ciencia, la realidad demuestra hoy que está junto a la asignatura de Biología tributa a los conocimientos de los estudiantes de las enseñanzas secundaria y preuniversitaria donde se imbrican otros sectores empresariales, jurídicos y sociales de este territorio. Así lo sostiene y defendió en su tesis, además de Doctora en Ciencias, la profesora palmera Yorleidis Parra Diburt.

En la Foto con blusa blanca y banda azul la palmera Doctora en Ciencias, Yorleidis Parra Diburt. Más detalles en este audio…