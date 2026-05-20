La familia hoy en Cuba

Palma Soriano.- En el año 2022 en la isla la población aprobó, en Referéndum, el Nuevo Código de las Familias en Cuba. Este seno familiar, en cada hogar, se torna hoy diverso por la contemporaneidad, la actual y difícil situación socioeconómica, las emigraciones y otras razones. Por demás, las familias en Cuba afrontan una convivencia compleja, modos de educar a sus hijos muy diferentes. Unas funcionan con sus estilos de vida, otras dolorosamente son disfuncionales por varias causas. Que el amor, la unidad, la comprensión, el saber escuchar, el respeto en la familia cubana, la tolerancia sigan reinando es crucial.

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