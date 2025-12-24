La superación es decisiva para el crecimiento de un profesional: Doctora en Ciencias Omnis Tur

Palma Soriano.- Después de tres años de formación en la Maestría, la hoy palmera y Doctora en Ciencias Omnis Tur reconoce que el estudio nunca ocupa espacio y forma para las oportunidades desde el buen servir a los demás. Ella, a través de su formación como Bióloga manifiesta que en el área de la Calidad de Servicio de Transfusiones en el Hospital General de esta localidad del oriente cubano le ha aportado mucho a su preparación, además como profesora en la filial aquí de Ciencias Médicas.

Más detalles en este audio…