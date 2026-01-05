Los jóvenes palmeros: continuidad de la Revolución Cubana

Palma Soriano.- Comienza el año 2026 en medio de denuncias internacionales, las más recientes ataques aéreos militares del gobierno de Estados Unidos a puntos importantes de la nación de Venezuela que pone en peligro la paz de ese bravo pueblo, de la región Latinoamericana y Caribeña, como los permanentes desafíos a la crisis económica mundial que confrontaciones militares también dejan como consecuencia, intereses estratégicos, geopolíticos y otros. Pero Cuba, en medio de este convulso panorama, sigue apostando por sus jóvenes en la continuidad de la Revolución, al punto que exige la paz y soberanía para el pueblo venezolano.

Más detalles en este audio…