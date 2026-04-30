Obreros palmeros del Taller de Vega Honda y Grupo Empresarial Azutecnia-Santiago orgullosos este Primero de Mayo

Palma Soriano.- Taller de Vega Honda y Grupo Empresarial Azutecnia-Santiago en esta parte del oriente cubano son dos colectivos laborales adscritos a AZCUBA, en el país, que merecieron durante la reciente Jornada Victoria de Girón las condiciones de Vanguardia Nacional y la Bandera Proeza Laboral por sus notables resultados económicos, de innovación y de recuperación del territorio después del paso del huracán Melissa en 2025. Sus trabajadores, este Primero de Mayo, llegan orgullosos de dichos merecimientos y comprometidos con su misión

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