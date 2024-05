Palma Soriano a las puertas de las Pruebas de Ingreso a la Educación Superior

04 May 2024

Por: Rocío Figueredo Cipré, Estudiante de 3er año de Periodismo

Palma Soriano.- En esta localidad santiaguera y en la recta final de preparación para las pruebas de ingreso a la Educación Superior se encuentran los estudiantes de duodécimo grado. Previo a la convocatoria nacional, los alumnos han experimentado la intensidad de un proceso como este, que aspira aquí a los mejores resultados académicos.

Para conocer de esa etapa nos acercamos a la jefa de la enseñanza preuniversitaria en tierras del Cauto, Yulié Benevo Gutiérrez. Su vasta experiencia y dedicación en el ámbito educativo, ha permitido trasladar a los educandos del doce grado el optimismo para que ellos alcancen nuevas metas y superen desafíos con determinación, pues no están solos.

Minutos antes de nuestro diálogo con Benevo Gutiérrez, la misma expresó : “estamos seguros de que los estudiantes del doce grado de Palma Soriano están en las mejores manos para enfrentar con éxito las Pruebas de Ingreso. ¡Juntos, embelleceremos el camino hacia un futuro académico brillante y lleno de oportunidades para ellos!. ¡Que no pierdan el entusiasmo y confianza en sus capacidades!”.

Rocío Figueredo Cipré, (Estudiante de Periodismo): A las puertas ya de los exámenes de ingreso a la Educación Superior está Palma Soriano, ¿cuántos estudiantes del doce grado aqui se presentarán a la primera convocatoria?

Yulié Benevo Gutiérrez (YBG), Jefa de la Enseñanza Preuniversitaria: “Contamos en el municipio con una matrícula comprometida a examinar de 140 estudiantes, en cinco preuniversitarios”.

Estudiante de Periodismo: ¿Cuántos preuniversitarios existen en Palma Soriano?

YBG: “Contamos con cinco preuniversitarios en el municipio”. Entre ellos los urbanos como: el “Ramón Campa Delgado”, el “Cristino Naranjo”, el Miguel Calvo Antolín”. En la categoría de rurales están los centros mixtos como el “Vitalio Acuña” y el “Arnaldo Nueva Paz. Por demás, los alumnos se presentarán, como ya se anunciado en este tiempos ordinario; en las asignaturas definidas y en las fechas, por ejemplo, el día 7 de Mayo Matemáticas; el día 10 Historia y el 14 del mismo mes, Español Literatura”.

Estudiante de Periodismo: ¿Cuáles han sido las condiciones creadas por el municipio para fortalecer este proceso?

YBG: “Como parte de la estrategia para el ingreso a la Educación Superior se decidió que los estudiantes repasaran en dos sedes fundamentales, los preuniversitarios “Ramón Campa Delgado” y la Escuela Pedagógica “Antonio Maceo” en Dos Ríos. En ambos centros se crearon las condiciones necesarias, incluyendo el alojamiento para estudiantes de zonas alejadas a la Escuela Pedagógica”.

Estudiante de Periodismo: ¿En qué momento los profesores ofrecieron los repasos?

YBG: “Los profesores entrenadores han estado a tiempo completo con los educandos, trabajando en sesiones de mañana y tarde. Le han dedicado atención diferenciada a estudiantes con mayores dificultades, con el apoyo de profesores guías y especialistas. En esta dirección, el apoyo emocional de la familia ha sido vital, teniendo en cuenta que ha sido y es una etapa intensiva, con mucho rigor”.

A pesar de que las generaciones actuales no consideran que hoy, en Cuba, los estudios superiores no resultan una vía sustentable para resolver sus necesidades inmediatas, el Sistema de Educación en el país no ceja en su misión universal y humanista de instruirlos en la importancia para su crecimiento personal, profesional. El conocimiento es invaluable y el ingreso a la Educación Superior brinda una preparación crucial para su futuro.