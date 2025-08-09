Realizan en Palma Soriano Acto Municipal por el aniversario 65 de fundada la FMC

Palma Soriano.- La céntrica Casa sede de la Dirección Municipal de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en esta localidad santiaguera, se vistió de gala con la celebración en su área exterior del acto por el 65 aniversario de la creación de esa organización femenina.

La celebración fue espacio oportuno para integrar a varias federadas de la tierra del Cauto a la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana, quienes con su gesto solidario han dado su aporte a otras tierras del mundo. En el orden colectivo se estimularon a varios bloques de la FMC, así como organismos y sectores sociales de Palma Soriano que siempre están apegados a la organización de mujeres cubanas.

En nombre de las jóvenes federadas de este territorio, Ana Claudia González Casas hizo público el compromiso de la nueva generación a continuar aportando talento y energías a la FMC de Fidel y de Vilma.

Al término de este acto, la secretaria general de la FMC en tierras del Cauto, Mariluz Maceo Martínez, ratificó la voluntad de las federadas palmeras de defender a su Revolución y continuar engrandeciéndola.