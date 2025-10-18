Realizan en Palma Soriano Tercer Evento Teórico Pensar la Cultura dedicado a Fidel Castro

Palma Soriano.- Como parte de las actividades por la Jornada de la Cultura Cubana, reciente en esta parte del oriente cubano se vivió una mañana excelente de cultura al tener lugar el Tercer Evento Teórico Pensar la Cultura: "Fidel en la cultura".

La ocasión tuvo como escenario la Casa Municipal de Cultura “Ángel Peralta Téllez”, y sirvió de motivación para rendir homenaje al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz en el Centenario de su natalicio el venidero 2026.

La actividad fue cálida y emotiva, dirigida por Iréis Cagual Chacón, especialista superior en política territorial, quien además conoció de los nueve temas que llegaron a dicho Taller, entre ellos el referido a: "Fidel en las Artes Visuales", "Fidel infinito: Vida, obra y legado para las nuevas generaciones" y "Fidel en la Comunicación".

Esta actividad cultural no solo sirve para conmemorar los Cien Años del nacimiento de nuestro Comandante en Jefe, sino que recuerda a los palmeros la presencia de él en la localidad, la cual trasciende el tiempo y las diversas generaciones.

Su pensamiento, su ejemplo y su entrega siguen siendo faro y guía en cada espacio donde se defiende la cultura, la identidad y la soberanía nacional. Fidel no solo fue un líder político, sino un promotor incansable del arte, la educación y los valores humanos que hoy sustentan la esencia del pueblo cubano. Recordarlo es reafirmar el compromiso con sus ideales y con la continuidad de una obra que vive en el corazón de Cuba.