Resumen Cultura Palma Soriano 2025: Que el arte sea la brújula para defender la identidad local

Palma Soriano.- Concluye el dos mil 25 y la cultura palmera, pese a afrontar también un año adverso, no le faltó continuar demostrando ser un pilar de resistencia del arte y la política del proyecto social cubano. En este período, el desempeño creativo de los instructores de arte de la Brigada José Martí y de la vanguardia artística de la AHS fue notable al entregar calidad en aquellas acciones previstas para la etapa, fundamentalmente las diseñadas para el verano y tras el paso del huracán Melissa al interactuar los jóvenes talentos aquí con la población de la ciudad y la serranía del territorio.

El instructor de teatro, Marcos Hernández Arévalo, el que ostenta la placa “José María Heredia” se agenció este año varios premios nacionales e internacionales en el género escénico y de literatura.

La Biblioteca Municipal “Paquito Borrero” obsequió al público lector palmero una Jornada por sus Cien Años de fundación muy hermosa al contar, en sus actividades, con invitados locales reconocidos, como también al joven escritor santiaguero y director de la revista Ediciones Caserón, Rodolfo Tamayo.

En el segundo semestre del año llegó a tierras del Cauto el Premio Nacional de Periodismo Cultural, Reynaldo Cedeño Pineda cuando presentó uno de sus últimos libros titulado “Tejiendo un país”.

Así también, en este período, la cultura palmera recibió la buena nueva de dos Premios Nacionales de Cultura Comunitaria dos mil 25, uno para la artista palmera, Teresa Méndez Riera y el otro para el Paseo Muñecones del carnaval palmero. Por consiguiente, en el día del Trabajador de la Cultura Cubana dos creadores de las artes plásticas aquí, la propia Teresa Méndez y Edilio Villamil recibieron también la Placa “Jose María Heredia” que otorga el Consejo de Estado . Dolorosamente, se tuvo que lamentar la pérdida física de tres grandes hacedores de la cultura e historia palmeras, fueron ellos los escritores, Eddy Bolaños Guía y David González Gross y el periodista, Carlos Alberto Simón Paisán. Al cierre de este año y coincidiendo con el aniversario sesenta y siete de la Toma de Palma Soriano, la galería de arte festejó el aniversario Cincuenta de su creación junto al movimiento o colectivo plástico de la localidad. Ganar en nuevas maneras de hacer arte y espacios aquí será uno de los mayores desafíos de la cultura palmera para el dos mil 26, unido a la revitalización de las programaciones culturales de sus instituciones y el desarrollo de eventos para el fortalecimiento de los valores identitarios locales y nacionales.