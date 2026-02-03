La ANCI en Palma Soriano va por más en 2026

Palma Soriano.- El año 2025 para la filial de la ANCI en esta parte del oriente cubano fue arduo, de resultados gracias a la unidad de su membresía y voluntad para participar en las disímiles actividades socioculturales, políticas, de la salud, deportes y otras. Aún le quedan muchos desafíos por vencer en pos de continuar colocando en la inclusión social a las personas con discapacidad visual. Para el 2026 sostiene avanzar desde la motivación y lema “Inclúyeme, no soy diferente”.

Más detalles en este audio…