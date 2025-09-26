Llegan a Radio Baraguá estudiantes palmeros por aniversario 65 de la creación de los CDR

Palma Soriano.- En pocas horas toda Cuba y, en particular, en esta parte del oriente cubano se festejará el aniversario 65 de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Después de más de sesenta años de este acontecimiento político en el país, estudiantes del séptimo grado de la Secundaria Básica “Luis A. Turcios Lima” llegaron sorpresivamente a Radio Baraguá y trasladaron una cálida felicitación a cederistas del territorio durante la transmisión en vivo de la revista informativa “Con Todo” donde ellos sin descuidar el estudio, con emotividad y continuidad que son, hicieron el compromiso de contribuir a las tareas de la masiva organización en las cuadras aquí para la defensa de la vigilancia y unidad revolucionarias en los barrios palmeros.

La ocasión se hizo acompañar de pinceladas culturales como la poesía y el canto.