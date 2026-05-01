Por la paz, la Patria: palmeros juntos y adelante este Primero de Mayo

Palma Soriano.- Luego de despuntar los rayos del Sol de este Primero de Mayo en esta localidad del oriente cubano, trabajadores palmeros junto a familiares, vecinos dieron muestra de un latir de pueblo que, pese al actual escenario socioeconómico adverso, no cejaron en estar presentes en el desfile por el Día Internacional de la Clase Obrera. Como es tradición, esta fecha aquí se convierte en celebración y compromiso de dignidad de lugareños en aras de defender la paz, la Patria, con el compromiso mayoritario de los palmeros. Como diría el más universal de los cubanos, José Martí: “La Patria nos tiende los brazos y no hay más que un modo de obedecerla: juntos y adelante”.