Reconoce la CTC en Palma Soriano accionar de los trabajadores de la construcción

Palma Soriano.- La joven ingeniera civil, Rosmeris Macías es actualmente la directora de la ECOA 57 en esta parte del oriente cubano. Ella junto a su colectivo de trabajadores, la mayoría constructores aquí han destacado en diversas acciones para llegar a este 1 de Mayo, entre las que figuran: en el apoyo al montaje de parques de paneles solares, la restauración y reparación de instituciones en la ciudad como en poblados suburbanos. Por demás, fueron reconocidos en Plenaria Municipal por la efeméride.

Más detalles en este audio…